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أخبار محلية > المملكة ومصر توقعان عقود مشروع الربط الكهربائي بتكلفة 1.8 مليار دولار
05/10/2021   6:37 م

المملكة ومصر توقعان عقود مشروع الربط الكهربائي بتكلفة 1.8 مليار دولار

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وقعت المملكة مع مصر اليوم (الثلاثاء)، عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، على أن يبدأ تنفيذه في عام 2022.

ويشمل المشروع إنشاء محطات توليد كهربائية وخطوط نقل هوائية بين المملكة ومصر، ويهدف لتبادل 3 آلاف ميغاوات، حسب أوقات الذروة في كلا البلدين التي تختلف بفارق 3 ساعات بين البلدين.

ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﻣﺤطتي ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ “ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ” ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋي ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮي ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍضي ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 1.8 مليار دولار.

وفق “أخبار 24”.

المملكة ومصر توقعان عقود مشروع الربط الكهربائي بتكلفة 1.8 مليار دولار

أخبار محلية
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