تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاولتي تهريب 161 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، و26.3 طن من مادة القات في مناطق جازان وعسير ونجران.
وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، إنه في إطار المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران من إحباط محاولتي التهريب والقبض على المتورطين.
وأوضح المتحدث أن المتورطين هم 26 متهمًا، بينهم 17 مواطنا، و9 مخالفين لنظام أمن الحدود، 6 من الجنسية الإثيوبية، و3 من الجنسية اليمنية.
وأضاف العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين بجريمة التهريب، وتسليم المهربات للجهة المعنية، لاتخاذ ما يلزم حسب الاختصاص.
وفق “أخبار 24”.