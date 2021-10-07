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اخبار رياضية > “رينارد” يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب “الدوسري”
07/10/2021   6:02 م

“رينارد” يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب “الدوسري”

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كشفت تقارير صحفية، عن أن المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد يفاضل بين عبدالرحمن العبود وعبدالرحمن غريب وأيمن يحيى، للدفع بأحدهم في مركز الجناح الأيسر، وذلك لتعويض غياب سالم الدوسري أمام اليابان.

وشارك الثلاثي وفقًا لـ” الرياضية” في مران المنتخب الأخير استعدادًا لمواجهة اليابان، مساء اليوم، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وأوضحت أن رينارد أشرك الثلاثي في المناورة وبدّل بينهم أكثر من مرة، إلا أنه يتجه إلى إشراك عبدالرحمن العبود في الجناح الأيسر، وسيحسم هذا الملف في الاجتماع الفني اليوم. وفق “أخبار 24”.

وفي سياق متصل، تأكدت مشاركة سلمان الفرج قائد الأخضر بصفة أساسية عقب تعافيه من إصابته، وذلك طبقًا للتدريب الأخير الذي اختار فيه هيرفي التشكيل الأساسي.

“رينارد” يفاضل بين 3 لاعبين لتعويض غياب “الدوسري”

اخبار رياضية
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