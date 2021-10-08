زوجة في مكة تطلب فسخ النكاح بسبب رفض زوجها ظهورها بمواقع التواصل

طلبت زوجة في مكة المكرمة، فسخ عقد نكاحها؛ بسبب قيام زوجها بمنعها من الظهور بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المحامي فيصل غربي، أن الزوجة تقدمت بهذا الطلب بعد مرور سنوات من الزواج ورفض زوجها تصويرها الإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب رغبته بالحفاظ على خصوصية حياتهما.
ونوه غربي وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الزوجة استندت في طلبها على موافقة زوجها لشرط وضعته بعقد الزواج وهو عدم منعها من العمل.
ولفت إلى أنه لا يجوز بأن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً أو مخدوعاً أو مغشوشاً؛ كون الشريعة الإسلامية منعت الغرر بكل العقود ومنها عقد النكاح.
وأشار إلى ضرورة وجوب توضيح أهداف كلا الزوجين في عقود الزواج وأن تكون شروطاً معقولة وسهل تنفيذها بين طرفي العقد.