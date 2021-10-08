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أخبار محلية > فيديو قديم للملك فهد يتحدث عن رأيه في الشباب بالمملكة.. وكيف يمكن توصيل مفهوم العقيدة لهم
08/10/2021   11:32 ص

فيديو قديم للملك فهد يتحدث عن رأيه في الشباب بالمملكة.. وكيف يمكن توصيل مفهوم العقيدة لهم

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نشر الحساب الرسمي للملك فهد بن عبدالعزيز مقطع فيديو قديماً للملك الراحل، خلال حديثه عن رأيه في أخلاق الشباب بالمملكة، ونصيحته بشأن كيفية توصيل العقيدة الإسلامية لهم.

وقال الملك فهد، إن شباب المملكة من خيرة شباب العالم كونهم تربوا وترعرعوا في أحضان العقيدة الإسلامية.  

وأضاف أن العقيدة الإسلامية أبانت الطريق للشباب وللإنسان عامة، وماذا يجب أن يعمل في الحياة، مشيراً إلى أن هناك من يريد تعقيد مفهوم العقيدة الإسلامية.  وفق “أخبار 24”.

ونصح بتبسيط الأمور بطريقة مقبولة ومحبوبة، حتى يستطيع الشباب أن يحمل راية الإسلام كما حملها آباؤه وأجداده وينشرها للعالم الإسلامي بطريقة واضحة. 

 

فيديو قديم للملك فهد يتحدث عن رأيه في الشباب بالمملكة.. وكيف يمكن توصيل مفهوم العقيدة لهم

أخبار محلية
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