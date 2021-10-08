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أخبار المناطق > التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان وإصابة 5 أشخاص
08/10/2021   11:28 م

التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان وإصابة 5 أشخاص

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تباشر الجهات المعنية في جازان سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن المالكي، إنه في مساء اليوم الجمعة سقط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان، والذي يمر من خلاله آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي وجود 5 إصابات طفيفة بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار، وأن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.

التحالف: سقوط مقذوف معادٍ على مطار الملك عبدالله بجازان وإصابة 5 أشخاص

أخبار المناطق
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