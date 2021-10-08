“الأرصاد” يُفسر الظاهرة الجوية التي شهدتها شواطئ جازان عصر اليوم

فسَر المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، الظواهر الجوية التي تعرضت لها شواطئ منطقة جازان خلال الساعات الماضية.
ونشر القحطاني مقطع فيديو يرصد إعصارًا شهده أحد شواطئ جازان، وأكد أن الظاهرة الجوية التي تشهدها المنطقة تُسمى “شاهقة مائية”.
وأوضح أن هذه الظاهرة تتكون غالبًا بمرور الهواء البارد فوق المياه الدافئة، مؤكدًا أنها تكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة. وفق “أخبار 24”.
وكان عدد من مقاطع الفيديو، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهرت تشكُل الأعاصير بشكل قوي داخل البحر على جهة الكورنيش الجنوبي لجازان.