بعد استحواذه على “نيوكاسل”.. وثيقة لمرسوم ملكي بالموافقة على نظام “صندوق الاستثمارات” قبل 52 عاماً

نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اليوم الجمعة صورة لمرسوم ملكي وقعه الملك فيصل بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة.
وحمل المرسوم الرقم م/24 وتاريخ 25 / 6/ 1391هـ، وتضمن أنه بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء وقراره رقم 418، وُوفق على نظام صندوق الاستثمارات العامة.
يُذكر أن الصندوق أعلن أمس رسمياً عن إكمال مجموعة استثمارية – يقودها الصندوق- الاستحواذ على نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي بنسبة 100%.
#وثيقة_تاريخية عمرها ٥٢ عاماً تظهر مرسوماً ملكياً موقعاً من قبل جلالة الملك فـيصل بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة@PIFSaudi pic.twitter.com/clVMzoYPBe
— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) October 8, 2021
وفق “أخبار 24”.