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أخبار محلية > بعد استحواذه على “نيوكاسل”.. وثيقة لمرسوم ملكي بالموافقة على نظام “صندوق الاستثمارات” قبل 52 عاماً
08/10/2021   11:28 م

بعد استحواذه على “نيوكاسل”.. وثيقة لمرسوم ملكي بالموافقة على نظام “صندوق الاستثمارات” قبل 52 عاماً

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نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات اليوم الجمعة صورة لمرسوم ملكي وقعه الملك فيصل بالموافقة على نظام صندوق الاستثمارات العامة.

وحمل المرسوم الرقم م/24 وتاريخ 25 / 6/ 1391هـ، وتضمن أنه بعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء وقراره رقم 418، وُوفق على نظام صندوق الاستثمارات العامة.

يُذكر أن الصندوق أعلن أمس رسمياً عن إكمال مجموعة استثمارية – يقودها الصندوق- الاستحواذ على نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي بنسبة 100%.

وفق “أخبار 24”.

بعد استحواذه على “نيوكاسل”.. وثيقة لمرسوم ملكي بالموافقة على نظام “صندوق الاستثمارات” قبل 52 عاماً

أخبار محلية
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