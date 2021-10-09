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أخبار المناطق > عشقها منذ الصغر.. مطور ألعاب إلكترونية يصل إلى مسابقة ميدان المطورين
09/10/2021   9:08 م

عشقها منذ الصغر.. مطور ألعاب إلكترونية يصل إلى مسابقة ميدان المطورين

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تمكن مصمم الألعاب الإلكترونية مصعب المالكي، من استغلال شغفه بمجال الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية، للوصول إلى المشاركة في مسابقة ميدان المطورين.

وأكد خلال فيديو نشره حساب مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أنه كان مولعًا منذ الصغر بالكمبيوتر والتكنولوجيا، وهو ما قاده لمعرفة كيفية تصنيع هذه الألعاب.

وأضاف أنه بدأ توسيع نطاق معرفته في هذا المجال بشكل شخصي، كما كان والده حريصًا على مساعدته وإمداده بالكتب، حتى تمكن من المشاركة في عدد من المسابقات المحلية. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه تم ترشيحه للمشاركة في مسابقة تركمانستان عام 2008، وحصل فيها على المركز الثاني، ثم شارك في 2009 و2010 وحصل على المركز الأول، مؤكدًا أنه يشارك الآن في مرحلة التصويت في مسابقة ميدان المطورين.

وذكر المالكي أنه استطاع صناعة لعبة “سماك ساك” من بداية الفكرة وصولًا لنزولها بالمتاجر الإلكترونية، خلال 6 أشهر فقط، مشيرًا إلى أنه حرص على استخدام أسلحة عربية في اللعبة، مثل “خشبات الأرز” و”السعفة” وغيرهما.

عشقها منذ الصغر.. مطور ألعاب إلكترونية يصل إلى مسابقة ميدان المطورين

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