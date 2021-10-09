النيابة العامة تستدعي امرأة للتحقيق معها بعد ظهورها في فيديو تتلفظ بعبارات خادشة للحياء

استدعت النيابة العامة امرأة للتحقيق معها بشأن ظهورها في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، وذلك بناءً على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه جرى استدعاؤها لمباشرة الإجراءات النظامية بحقها والتحقيق معها حول ما تضمنه محتوى الفيديو من عبارات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة ومخلة بالقيم المجتمعية.
وقال المصدر إن العقوبات المتعلقة بتسجيل الفيديو ونشر وترويج محتواه تخضع لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتطال كل من قام بذلك أو حرَّض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أيٍّ من هذه الأفعال المجرمة شرعاً وقانوناً. وفق “أخبار 24”.
وأهاب المصدر بمستخدمي وسائل التقنية الحديثة وقنوات التواصل الاجتماعي استخدامها بطريقة آمنة وأخلاقية لا خروج فيها عن الآداب العامة والقيم المجتمعية، والتعامل مع روادها بما يعزز حماية المصلحة العامة، والآداب العامة.