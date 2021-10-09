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أخبار محلية > هكذا حققت إنجازها.. ديما العذل توضح مراحل وصولها لمنصبها الرفيع بشركة IBM (فيديو)
10/10/2021   12:56 ص

هكذا حققت إنجازها.. ديما العذل توضح مراحل وصولها لمنصبها الرفيع بشركة IBM (فيديو)

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استعرضت قائدة تطوير الأعمال للبيانات والذكاء الاصطناعي في شركة IBM، الدكتورة ديما العذل، المراحل التي مرت بها في حياتها العملية للوصول إلى منصبها رفيع المستوى في الشركة العالمية.

وأوضحت، خلال لقائها في برنامج “النشرة” على قناة الإخبارية، أن شغفها بالإلكترونيات دفعها لدراسة الحاسب الآلي والعمل في مجال الدعم الفني، مؤكدة أنها سعت للاستمرار بالعمل في تخصص الذكاء الاصطناعي بعد دراسة الماجستير والدكتوراه.

وأضافت أن التجارب والخبرات التي مرت بها أهَّلتها للانضمام إلى فريق IBM، موضحة أن مهامها تتمثل في العمل مع المستفيدين والتأكد من جاهزيتهم للعمل على مشاريع الذكاء الاصطناعي وجاهزية البيانات والخطوات التي يجب اتباعها لضمان تحقيق أهداف المشاريع. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنها تعتبر مشاركتها ضمن وفد المملكة بالأمم المتحدة لتنقيح وتقديم التقرير الخاص بالقضاء على جميع صور التمييز العنصري، من التجارب الدبلوماسية المهمة، خاصة أنها أتاحت لها فرصة المشاركة مع قطاعات مختلفة لتمثيل الوطن.

هكذا حققت إنجازها.. ديما العذل توضح مراحل وصولها لمنصبها الرفيع بشركة IBM (فيديو)

أخبار محلية
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