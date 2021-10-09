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أخبار محلية > “حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر
10/10/2021   12:56 ص

“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

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أعلن برنامج حساب المواطن بدء إيداع الدفعة الـ47 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر أكتوبر الجاري، للمكتملة طلباتهم.

وأوضح البرنامج أن عمليات الإيداع في حسابات المستفيدين، سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الأحد).

“حساب المواطن” يعلن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

أخبار محلية
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