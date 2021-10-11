“الاستئناف” ترفض طعون الاتحاد والنصر في مخالفات جماهيرهما

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، رفض طعون نادي الاتحاد والنصر في مخالفات جماهيرهما، على خلفية المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين.
وقالت اللجنة في بيان رسمي لها، إنه تم رفض الاستنئاف المقدم من نادي الاتحاد ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق الصادر بخصوص مخالفة جمهور النادي، في مباراته أمام النصر.
كما أشارت اللجنة إلى أنه تم رفض ملف الاستئناف المقدم من نادي النصر ضد قرار الانضباط والأخلاق بخصوص مخالفة جمهور ناديه في مباراه الاتحاد، على أن يتم تأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق. وفق “أخبار 24”.
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق، فرضت عقوبة مالية تبلغ 150 ألف ريال على نادي النصر، بسبب قيام جمهوره برمي أكثر من 50 علبة مياه خلال الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام الاتحاد.
كما غرمت اللجنة نادي الاتحاد بـ 65 ألف ريال، لقيام جمهوره برمي ما يفوق عدده 15 علبة مياه تجاه أرضية الملعب خلال المباراة أمام النصر.