النصر يعلن إصابة “حمدالله” قبل موقعة أبطال آسيا

تلقى فريق النصر، مساء الأحد، ضربة موجعة، بعدما أعلن المركز الإعلامي، غياب محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله، عن تدريبات الفريق الجماعية، استعدادا لمواجهة الوحدة الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال النصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن غياب مهاجم الفريق عبدالرزاق حمدالله، عن التدريبات، جاء بإذن من الجهاز الفني إثر عارض صحي بسيط.
واشتملت الحصة التدريبية على تدريبات لياقية متنوعة، ومن ثم فرض الجهاز الفني على اللاعبين تمارين اللعب من لمستين، واختتم التدريب بمناورة على منتصف الملعب. وفق “أخبار 24”.
ويستعد النصر لمواجهة نظيره الوحدة الإماراتي، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.