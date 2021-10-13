بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في إمكانية إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل الفصول

تنوعت آراء المواطنين في مسألة إمكانية إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية، ما بين مؤيد ورافض لذلك.
وعبّر مواطنون وفقاً لقناة “الإخبارية”، عن تأييدهم للفكرة؛ حيث إنها ستقلل من سلوكيات الطلاب السلبية بعد أن يعلم كل طالب أن تصرفاته وأفعاله مرصودة، وستساعد كذلك في ضبط النظام ومعاقبة كل متجاوز.
فيما رأى أحد المواطنين أن الأمر سيكون تشديداً غير محمود على سلوكيات الطالب، حيث قد يؤدي إلى تخلي الطلاب عن عفويتهم مع زملائهم خوفاً من تفسير سلوكياتهم بشكل خاطئ. وفق “أخبار 24”.
#سؤال_اليوم | هل تؤيد إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل فصولها؟ #الإخبارية pic.twitter.com/EiR4X0YcHm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 12, 2021