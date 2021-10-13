نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في إمكانية إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل الفصول
13/10/2021   8:19 ص

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في إمكانية إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل الفصول

+ = -
677

تنوعت آراء المواطنين في مسألة إمكانية إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية، ما بين مؤيد ورافض لذلك.

وعبّر مواطنون وفقاً لقناة “الإخبارية”، عن تأييدهم للفكرة؛ حيث إنها ستقلل من سلوكيات الطلاب السلبية بعد أن يعلم كل طالب أن تصرفاته وأفعاله مرصودة، وستساعد كذلك في ضبط النظام ومعاقبة كل متجاوز.

فيما رأى أحد المواطنين أن الأمر سيكون تشديداً غير محمود على سلوكيات الطالب، حيث قد يؤدي إلى تخلي الطلاب عن عفويتهم مع زملائهم خوفاً من تفسير سلوكياتهم بشكل خاطئ. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مواطنون يبدون رأيهم في إمكانية إلزام المدارس بوضع كاميرات مراقبة داخل الفصول

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179268.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.