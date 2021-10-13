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أخبار محلية > مواطن يروي قصة تحوله من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي في شركة عالمية
13/10/2021   8:19 ص

مواطن يروي قصة تحوله من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي في شركة عالمية

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روى مواطن كيف بدأ حياته من سائق أجرة حتى وصل إلى رئيس تنفيذي في إحدى الشركات العالمية، وذلك مع بداية الغزو العراقي للكويت.

وقال المواطن محمد الطائفي خلال برنامج “علمتني الحياة” على قناة “MBC1″، إنه شارك في قوات التحالف من أجل تحرير الكويت في بداية التسعينيات من القرن الماضي، مبيناً أنه عمل في القطاع المدني ضمن قوات التحالف.

وأضاف الطائفي أنه كان يستوقف السيارات بالطريق لتوصيله لمقر عمله لقلة المال معه، وبعد فترة وجيزة اشترى سيارة صغيرة وعمل بها في مجال التوصيل بعد فراغه من دوامه، مشيراً إلى أنه أثناء سيره في أحد الطرق تعطلت سيارته، ليتصادف بشخص ساعده في تغيير مجرى حياته. وفق “أخبار 24”.

وتابع أنه طلب من هذا الشخص فرصة عمل، فقدمه إلى الشركة التي يعمل بها على الفور، موضحاً أنه أجرى المقابلة الشخصية وتفاجأ بقيمة راتبه في الشركة الجديدة الذي يبلغ 5 أضعاف الراتب الذي كان يتقاضاه إبان حرب الخليج.

ولفت إلى أنه كان يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً دون كلل أو ملل، مشيراً إلى أنه تزوج وأنجب 4 أبناء جميعهم في الجامعة.

مواطن يروي قصة تحوله من سائق أجرة إلى رئيس تنفيذي في شركة عالمية

أخبار محلية
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