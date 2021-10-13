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أخبار محلية > العقوبة 100 ألف ريال.. ضبط 8 مواطنين تورطوا في الصيد دون ترخيص
13/10/2021   11:58 م

العقوبة 100 ألف ريال.. ضبط 8 مواطنين تورطوا في الصيد دون ترخيص

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 8 مواطنين مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات صيد من دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة.

وعثر بحوزة المخالفين على 22 طائرًا مصيدًا، و6 بنادق هوائية، وشباك وأدوات للصيد، وذخائر، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة تبلغ 100 ألف ريال، مقابل 10 آلاف ريال للصيد دون ترخيص. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه سيتم تحديد عقوبة نوع المصيد من جهة الاختصاص، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

العقوبة 100 ألف ريال.. ضبط 8 مواطنين تورطوا في الصيد دون ترخيص

أخبار محلية
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