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أخبار محلية > بالفيديو.. تركي الفيصل: تعاملنا مع نظام طالبان السابق بحسن نية ونقضوا وعدهم بتسليم بن لادن
13/10/2021   11:58 م

بالفيديو.. تركي الفيصل: تعاملنا مع نظام طالبان السابق بحسن نية ونقضوا وعدهم بتسليم بن لادن

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كشف رئيس الاستخبارات العامة السابق الأمير تركي الفيصل، سبب اعتراف المملكة بنظام طالبان في السابق.

وأوضح خلال حديثه في برنامج الموقف على قناة السعودية اليوم (الأربعاء) أن المملكة تعاملت مع طالبان من منطلق حسن النية، بعدما ظهروا بمظهر بأنهم سيخلصوا بلدهم من المشاكل والنزاعات التي استمرت بعد الغزو السوفيتي وخلال الحرب الأهلية.

وأضاف أنهم بعدما فرضوا سيطرتهم على 95 % من أفغانستان وفرضوا الطمأنينة اعترفت بهم المملكة كأي دولة أخرى تمر بنفس هذه الظروف. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أنه رغم وقوف المملكة معهم، إلا أنهم نقضوا وعدهم بتسليم أسامة بن لادن، ولم يتعاملوا بحسن نية.

وبين أن سبب تسمية كتابه “الملف الأفغاني” كونه عندما كان رئيساً للاستخبارات يتم تقسيم القضايا إلى ملفات لسهولة التعامل معها ومن بينها الملف الأفغاني، والملف الإسرائيلي، والملف العربي.

بالفيديو.. تركي الفيصل: تعاملنا مع نظام طالبان السابق بحسن نية ونقضوا وعدهم بتسليم بن لادن

أخبار محلية
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