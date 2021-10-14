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أخبار محلية > مُختص: نسبة الغش بسوق البخور تصل إلى 30 %.. وسعر الكيلو يصل لـ 600 ألف ريال
14/10/2021   7:05 ص

مُختص: نسبة الغش بسوق البخور تصل إلى 30 %.. وسعر الكيلو يصل لـ 600 ألف ريال

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أوضح المُختص في تجارة العود أحمد الخضير، أن نسبة الغش في سوق البخور بالمملكة تتراوح بين 20 إلى 30%.

وبيّن الخضير خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن بعض أنواع البخور بالمملكة يصل سعر الكيلو منها إلى نحو 600 ألف ريال.

ولفت إلى أن دخول الشباب والمتاجر الإلكترونية سوق البخور طوّر من الأداء، وساهم في إلغاء الكثير من عمليات الغش.

وفق “أخبار 24”.

مُختص: نسبة الغش بسوق البخور تصل إلى 30 %.. وسعر الكيلو يصل لـ 600 ألف ريال

أخبار محلية
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