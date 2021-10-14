مُختص: نسبة الغش بسوق البخور تصل إلى 30 %.. وسعر الكيلو يصل لـ 600 ألف ريال

أوضح المُختص في تجارة العود أحمد الخضير، أن نسبة الغش في سوق البخور بالمملكة تتراوح بين 20 إلى 30%.
وبيّن الخضير خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن بعض أنواع البخور بالمملكة يصل سعر الكيلو منها إلى نحو 600 ألف ريال.
ولفت إلى أن دخول الشباب والمتاجر الإلكترونية سوق البخور طوّر من الأداء، وساهم في إلغاء الكثير من عمليات الغش.
فيديو | المختص في تجارة العود أحمد الخضير: 30٪ من بضاعة البخور في السوق مغشوشة.. وبعض الأنواع يتجاوز سعرها النصف مليون ريال#الراصد pic.twitter.com/AMl9AAHIik
— الراصد (@alraasd) October 13, 2021
وفق “أخبار 24”.