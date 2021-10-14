بالفيديو.. الزعاق يوضح علاقة الأجرام السماوية بتقويمات الشعوب.. وأول من عبد الشمس والقمر والنجوم

أوضح الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، علاقة الأجرام السماوية بتقويمات الشعوب، وعلاقة ذلك بعبادة بعض الأقوام للشمس والقمر والنجوم.
وقال الزعاق إن ألمع الأجرام السماوية التي ترى بالعين المجردة هي الشمس والقمر ونجم الشعرى وكوكب الزهرة، مبيناً أن جميع شعوب الأرض تعتمد على الأجرام السماوية في صناعة تقاويمها.
وأضاف أن الشعوب الصينية تعتمد على تحركات الشمس، والعرب يعتمدون على تحركات القمر، فيما يعتمد الفراعنة على تحركات الشعرى، بينما يعتمد شعوب المايا على تحركات كوكب الزهرة، حيث يعتقدون أن الزهرة هو الحلقة الواصلة بين الحياة والممات. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الشعوب البدائية عبدت القمر والشمس، والشعوب التالية عبدت الزهرة والشعرى، مضيفاً أن أشهر من عبدوا الزهرة هم الرومان، أما العرب فقد عبدوا الشعرى ولما جاء الإسلام أنكر عليهم هذه العبادة.
#تقويم | ما علاقة الأجرام السماوية بتقويمات الشعوب؟
التفاصيل في تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة#السعودية#نعود_بحذر@dralzaaq pic.twitter.com/WBY0xPUaGS
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 13, 2021