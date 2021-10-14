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أخبار محلية > بالفيديو والصور : وصول القوات الجوية المشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي إلى قاعدة الظفرة الإماراتية
14/10/2021   10:38 م

بالفيديو والصور : وصول القوات الجوية المشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي إلى قاعدة الظفرة الإماراتية

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اكتمل وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين “مركز الحرب الجوي الصاروخي 2021” بكافة أطقمها الجوية والفنية إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات اليوم الخميس .

وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين الملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة بدولة الإمارات العميد الركن عبد الله الحصان وقائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيران الركن عائض القحطاني وأركانات التمرين.

من جانبه، أكد العقيد القحطاني أن مشاركة القوات الجوية بمنظومة (ف 15 اس اي) متعددة المهام في هذا التمرين جاءت لكونه من التمارين العسكرية المشتركة المهمة على مستوى العالم التي تقام في بيئة عمليات قتالية مشابهة للعمليات الحقيقية.

وبين أن الاستعدادات والتجهيزات للتمرين تمت بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة القوات الجوية.

وصول القوات الجوية المشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور : وصول القوات الجوية المشاركة في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي إلى قاعدة الظفرة الإماراتية

أخبار محلية
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