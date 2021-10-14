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أخبار محلية > شاهد.. لحظة استهداف التحالف زورقاً حوثياً مفخخاً في الحديدة
14/10/2021   10:41 م

شاهد.. لحظة استهداف التحالف زورقاً حوثياً مفخخاً في الحديدة

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نشرت قوات تحالف دعم الشرعية فيديو يوثق لحظة استهداف زورق تابع للمليشيات الحوثية بمنطقة الصليف في الحديدة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة تدمير التحالف الزورق المفخخ، أمس الأربعاء، قبل قيامه بعمل عدائي مع زورق آخر.

يُذكر أن مليشيا الحوثي تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا.

وفق”أخبار 24″.

شاهد.. لحظة استهداف التحالف زورقاً حوثياً مفخخاً في الحديدة

أخبار محلية
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