شاهد.. لحظة استهداف التحالف زورقاً حوثياً مفخخاً في الحديدة

نشرت قوات تحالف دعم الشرعية فيديو يوثق لحظة استهداف زورق تابع للمليشيات الحوثية بمنطقة الصليف في الحديدة.
وأظهر مقطع فيديو لحظة تدمير التحالف الزورق المفخخ، أمس الأربعاء، قبل قيامه بعمل عدائي مع زورق آخر.
يُذكر أن مليشيا الحوثي تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا.
#فيديو | قيادة القوات المشتركة للتحالف تعرض لقطات توثق عملية استهداف وتدمير أحد الزورقين المفخخين التابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية مساء أمس الأربعاء بمنطقة الصليف بمحافظه الحديدة.#واس_عام pic.twitter.com/DLRPQqH5ci
— واس العام (@SPAregions) October 14, 2021
وفق”أخبار 24″.