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أخبار محلية > استشاري طب نفسي: الإنجاب بعلاقة زوجية غير مستقرة يحتاج لإعادة نظر
15/10/2021   8:25 ص

استشاري طب نفسي: الإنجاب بعلاقة زوجية غير مستقرة يحتاج لإعادة نظر

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قال استشاري الطب النفسي، الدكتور مشعل العقيل، إن الإنجاب في علاقة زوجية غير مُستقرة بمثابة أمر يحتاج إلى إعادة نظر وتوفر معايير كثيرة.

وأضاف العقيل خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يوجد هناك أحياناً تفكير لحظي على الرغبة الموجودة مثل تمني الإنجاب دون النظر للظروف المُحيطة.

ولفت إلى أن قرار إنجاب الأطفال يحتاج إلى دراسة، مع زيادة الوعي بالسلوكيات التربوية الصحيحة، وكيفية إدارة الأمور الأسرية في ظل المُتغير الجديد.

وفق “أخبار 24”.

استشاري طب نفسي: الإنجاب بعلاقة زوجية غير مستقرة يحتاج لإعادة نظر

أخبار محلية
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