استشاري طب نفسي: الإنجاب بعلاقة زوجية غير مستقرة يحتاج لإعادة نظر

قال استشاري الطب النفسي، الدكتور مشعل العقيل، إن الإنجاب في علاقة زوجية غير مُستقرة بمثابة أمر يحتاج إلى إعادة نظر وتوفر معايير كثيرة.
وأضاف العقيل خلال إحدى حلقات برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يوجد هناك أحياناً تفكير لحظي على الرغبة الموجودة مثل تمني الإنجاب دون النظر للظروف المُحيطة.
ولفت إلى أن قرار إنجاب الأطفال يحتاج إلى دراسة، مع زيادة الوعي بالسلوكيات التربوية الصحيحة، وكيفية إدارة الأمور الأسرية في ظل المُتغير الجديد.
د. مشعل العقيل.. استشاري الطب النفسي : الإنجاب في علاقة زوجية غير مستقرة أمر يحتاج إلى إعادة نظر ومعايير كثيرة @AlaqeelMe#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/W7qtKWMLUY
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 14, 2021
وفق “أخبار 24”.