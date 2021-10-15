بالفيديو.. “الزعاق” يوضح علاقة نجوم “بنات نعش” بموسم الوسم

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن ظهور النجوم المُسماة “بنات نعش” خلال هذه الأيام هو دليل على دخول موسم “الوسم”.
وأوضح الزعاق، أن العرب قسموا النجوم إلى نجوم شمالية والتي تقع شمال خط الاستواء السماوي وتدور حول قطبها المسمى بالجدي، ونجوم جنوبية تقع جنوب خط الاستواء السماوي وتدور حول قطبها الجنوبي.
ونوه وفقاً لـ”العربية”، إلى أن أشهر النجوم الشمالية هي بنات نعش والثريا وأما النجوم الجنوبية فأشهرها سهيل، مشيراً إلى أن ظهور “بنات نعش” قبيل شروق الشمس في الجهة الشمالية الشرقية دليل على دخول موسم “الوسم” وانتهاء نسمات الحر.
وأشار إلى أن شروق الثريا مع مغيب الشمس دليل على بداية البرد، وأما تمركزها فوق هامة الرأس مع مغيب الشمس دليل على شدة البرد، ومغيبها مع مغيب الشمس دليل على نهاية البرد.
أهم نجوم الحساب عند العرب قديماً والعامة حديثاً هي :
1-السبَّع :ويهتم بها أهل الحجاز
2-الثريا : ويهتم بها أهل الخليج عامة ونجد خاصة
3-سهيل : نجم العرب الشهير
فظهور السبع (بنات نعش) خلال هذه الأيام دليل على دخول الوسم
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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) October 14, 2021