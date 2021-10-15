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أخبار محلية > كانت صائمة.. وفاة معلمة أمام طالباتها بمدرسة في الرياض
15/10/2021   8:23 ص

كانت صائمة.. وفاة معلمة أمام طالباتها بمدرسة في الرياض

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شهدت إحدى مدارس مدينة الرياض، اليوم (الخميس)، واقعة أليمة، بوفاة المعلمة بالمرحلة الثانوية، شيخة المواش، أمام طالباتها، إثر إصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.

وروى والد المعلمة المستشار الشرعي بمكتب المفتي العام للمملكة سابقًا عبدالعزيز المواش، بحسب “سبق”، تفاصيل وفاة ابنته، قائلا إنها ذهبت لمدرستها بحي السويدي بمدينة الرياض، وبعد الانتهاء من الحصة الثالثة ودخولها الفصل في حصة انتظار سقطت على الأرض.

وأوضح أن مديرة المدرسة هاتفت الإسعاف ونُقلت إلى المستشفى، مبينًا أنها وافتها المنية قبل محاولة إسعافها.

وأضاف أن ابنته توفيت وهي صائمة، حيث كانت مواظبة على صيام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، بالإضافة إلى الأيام البيض من كل شهر. وفق “أخبار 24”.

كانت صائمة.. وفاة معلمة أمام طالباتها بمدرسة في الرياض

أخبار محلية
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