بالفيديو.. الهلال يلبي رغبة طفل من ذوي الإعاقة في زيارة النادي ولقاء اللاعبين

حقق نادي الهلال أمنية طفل من ذوي الإعاقة، أبدى رغبته في زيارة النادي ولقاء اللاعبين والتصوير معهم.
واستقبل رئيس النادي، فهد بن نافل، الطفل “خالد السعيدي” بحفاوة شديدة، مؤكدًا له أن أبواب الهلال ستظل مفتوحة أمامه.
كما رحب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بـ”السعيدي”، وبادروا بتبادل أطراف الحديث معه، والتقاط الصور التذكارية. وفق “أخبار 24”.
وعبر “السعيدي” عن امتنانه وسعادته بهذا اللقاء، مقدماً الشكر للاعبين ولكل منسوبي النادي لقيامهم بتحقيق أمنيته.
🎥 “محقّق آسيا شلون ما أحبه” 💙#فيديو_الهلال#الهلال pic.twitter.com/SeL9wcYVdd
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 14, 2021