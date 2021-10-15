نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بالفيديو.. الهلال يلبي رغبة طفل من ذوي الإعاقة في زيارة النادي ولقاء اللاعبين
15/10/2021   3:42 م

بالفيديو.. الهلال يلبي رغبة طفل من ذوي الإعاقة في زيارة النادي ولقاء اللاعبين

+ = -
677

حقق نادي الهلال أمنية طفل من ذوي الإعاقة، أبدى رغبته في زيارة النادي ولقاء اللاعبين والتصوير معهم.

واستقبل رئيس النادي، فهد بن نافل، الطفل “خالد السعيدي” بحفاوة شديدة، مؤكدًا له أن أبواب الهلال ستظل مفتوحة أمامه.

كما رحب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بـ”السعيدي”، وبادروا بتبادل أطراف الحديث معه، والتقاط الصور التذكارية. وفق “أخبار 24”.

وعبر “السعيدي” عن امتنانه وسعادته بهذا اللقاء، مقدماً الشكر للاعبين ولكل منسوبي النادي لقيامهم بتحقيق أمنيته.

الهلال يلبي رغبة طفل من ذوي الإعاقة في زيارة النادي ولقاء اللاعبين

الهلال يلبي رغبة طفل من ذوي الإعاقة في زيارة النادي ولقاء اللاعبين

الهلال يلبي رغبة طفل من ذوي الإعاقة في زيارة النادي ولقاء اللاعبين

بالفيديو.. الهلال يلبي رغبة طفل من ذوي الإعاقة في زيارة النادي ولقاء اللاعبين

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885179673.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.