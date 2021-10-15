صقر طرح طبرجل يحطم الرقم القياسي في مزاد نادي الصقور بملهم

حطم الصقر “شاهين فرخ” المطروح في طبرجل الرقم القياسي حيث بِيع بـ206 آلاف ريال، وذلك في الليلة العاشرة التي أقيمت أمس (الخميس) ضمن مزاد نادي الصقور السعودي الثاني بملهم شمال الرياض.
وأصبح الصقر “شاهين فرخ” الأغلى حتى الآن في النسخة الحالية من المزاد، بعدما حطم الرقم القياسي المسجل في الليلة الثامنة والتي شهدت بيع الصقر”شاهين فرخ” طرح الجبيل بمبلغ 201 ألف ريال.
وشهدت المنافسة على الصقر “شاهين فرخ” للطاروحين منور الشراري وبشير الشراري، إثارةً كبيرة، وتم بيعه بـ206 آلاف ريال للمشتري عبدالعزيز بن فضيل العنزي، ويبلغ طول الصقر 15 إنشًا وربع إنش وعرضه 15.50 إنش راهي.
وكانت البداية مع الصقر الأول “شاهين قرناس” طرح طبرجل للطواريح سالم الشراري وعيد الشراري وجاسم الشراري، وبِيع بمبلغ 110 آلاف ريال، فيما بِيع الصقر الثاني “شاهين قرناس” طرح الحماد للطواريح فواز الفهيقي والحميدي الفهيقي وعبدالعزيز الفهيقي بمبلغ 61 ألف ريال، ليبلغ إجمالي مبيعات الليلة العاشرة 377 ألف ريال.
وفق “أخبار 24”.