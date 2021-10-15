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اخبار رياضية > بعد إصابته في مباراة الصين.. “الدعيع” يحمس “العويس” بمكالمة هاتفية
15/10/2021   4:02 م

بعد إصابته في مباراة الصين.. “الدعيع” يحمس “العويس” بمكالمة هاتفية

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حرص لاعب المنتخب الوطني وناديي الطائي والهلال السابق، عبدالله الدعيع، على إجراء مكالمة هاتفية مع حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد العويس، الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

واطمأن “الدعيع” على صحة “العويس”، مثمنًا الأداء الذي قدمه الأخير خلال الفترة الماضية مع المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

كما حرص على توجيه كلمات حماسية لـ”العويس”، متمنيا أن يتعافى بشكل سريع، وأن يكون في هذا العام أفضل حارس مرمى في آسيا. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “العويس” تعرض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة، خلال المباراة التي انتهت يوم الثلاثاء الماضي بفوز الأخضر على المنتخب الصيني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة.

بعد إصابته في مباراة الصين.. “الدعيع” يحمس “العويس” بمكالمة هاتفية

اخبار رياضية
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