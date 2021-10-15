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أخبار محلية > وزير الطاقة: المملكة ستصبح الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول عام 2030
15/10/2021   4:01 م

وزير الطاقة: المملكة ستصبح الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول عام 2030

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حسم وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، موقف المملكة من إنتاج الغاز وتطويره، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره في القارة الأوروبية.

وذكر الأمير عبدالعزيز، خلال مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أن المملكة لديها رقم قياسي في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما أحرزت تقدمًا فيما يخص تحول مزيج الطاقة.

وأكد أن المملكة سجلت نجاحا في احتجاز الغاز والميثان، فضلا عن الاستفادة منه في توليد الكهرباء وتشغيل محطات تحلية المياه، لافتا إلى أن المملكة تدرجت من استخدام الغاز المرافق إلى الغاز المستقل ثم الغاز الصخري. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن الغاز الصخري سيُستخدم لإنتاج 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية، والـ50% الأخرى ستكون من الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن المملكة ستصبح المنتج الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول 2030.

وزير الطاقة: المملكة ستصبح الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول عام 2030

أخبار محلية
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