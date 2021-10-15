وزير الطاقة: المملكة ستصبح الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول عام 2030

حسم وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، موقف المملكة من إنتاج الغاز وتطويره، بالتزامن مع ارتفاع أسعاره في القارة الأوروبية.
وذكر الأمير عبدالعزيز، خلال مشاركته في منتدى أسبوع الطاقة الروسي، أن المملكة لديها رقم قياسي في إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، كما أحرزت تقدمًا فيما يخص تحول مزيج الطاقة.
وأكد أن المملكة سجلت نجاحا في احتجاز الغاز والميثان، فضلا عن الاستفادة منه في توليد الكهرباء وتشغيل محطات تحلية المياه، لافتا إلى أن المملكة تدرجت من استخدام الغاز المرافق إلى الغاز المستقل ثم الغاز الصخري. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الغاز الصخري سيُستخدم لإنتاج 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية، والـ50% الأخرى ستكون من الطاقة المتجددة، مؤكدًا أن المملكة ستصبح المنتج الأكثر كفاءة وفاعلية لكل مصادر الطاقة بحلول 2030.
سمو #وزير_الطاقة : سنصبح بحلول 2030 منتجين يحتذى بهم لكل مصادر الطاقة، سنصبح الأكثر كفاءة وفاعلية، وفوق ذلك سنقلل انبعاثاتنا بأرقام أقل ما يقال عنها إنها مذهلة، لأن لنا تاريخا حافلا بالإنجازات. pic.twitter.com/4MsKyjnlKP
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) October 14, 2021