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أخبار المناطق > بالصور.. “الجمارك” تحبط تهريب 1.5 كيلو جرام من الكوكايين مخبأة في أحشاء مسافرَين قادمَين إلى المملكة
15/10/2021   4:02 م

بالصور.. “الجمارك” تحبط تهريب 1.5 كيلو جرام من الكوكايين مخبأة في أحشاء مسافرَين قادمَين إلى المملكة

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الجمعة)، إحباط محاولتي تهريب كمية من الكوكايين، عُثِر عليها مخبأةً داخل أحشاء مسافرَين إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أن المفتش الجمركي بمطار الملك خالد الدولي اشتبه في أحد الركاب القادمين إلى المملكة، وبعد تفتيشه عُثر بداخل أحشائه على 91 كبسولة تحتوي على 855 جرامًا من مادة “الكوكايين”.

وأضافت أن ميناء جدة الإسلامي أحبط أيضًا محاولة تهريب أكثر من 658 جراماً من الكوكايين، كانت مخبأة في أحشاء أحد المسافرين القادمين عبر الميناء، ليصل إجمالي ما تم ضبطه من الكوكايين إلى أكثر من 1.5 كيلو جرام.

وأكدت “الجمارك” مُضيها في إحكام الرقابة الجمركية على الواردات وإحباط محاولات المهربين، داعية الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني أو الرقم الدولي (00966114208417).

احباط تهريب كوكايين

احباط تهريب كوكايين

احباط تهريب كوكايين

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. “الجمارك” تحبط تهريب 1.5 كيلو جرام من الكوكايين مخبأة في أحشاء مسافرَين قادمَين إلى المملكة

أخبار المناطق
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