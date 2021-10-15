استشاري يوضح أعراض الإصابة بـ”القدم السكرية” ويقدم بعض النصائح للوقاية منها

أوضح استشاري جراحة القدم والكاحل والقدم السكرية، الدكتور هاني بادحدح، أنه ليس كل شخص مصاب بمرض السكري لديه قدم سكرية، بل 25% فقط منهم.
وأشار بادحدح إلى أنه يبدأ تشخيص المصاب بالسكري بالقدم السكرية، عندما يشعر بأعراض التنميل والوخز في الأطراف السفلية؛ لأنها دلالة على عدم الإحساس، مع بداية ظهور تقرُّحات أو تغير شكل القدم.
ونصح استشاري جراحة القدم والقدم السكرية، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا”، بأن يزور مريض السكري الطبيب المختص بالقدم السكرية، لتحديد عوامل الخطورة ومدى إمكانية الإصابة بالقدم السكرية.
وأكد أنه لا تعني الإصابة بأي تقرح سكري، أن تُبتر قدم المصاب، مشددًا على أنه مع تقدم الطب يمكن منع 85% من حالات بتر القدم. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن بعض الأشخاص يستخدمون الأعشاب والعلاجات بصورة عشوائية دون اللجوء إلى طبيب، وعن طريق الاستماع إلى الأشخاص في محيطهم، وهو ما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية في بعض الأحيان.
وبيّن أن من بين العلاجات المشهورة للوقاية من الإصابة بالقدم السكرية؛ جراحات توسيع الأوردة والشرايين لزيادة تروية الدم للأطراف السفلية.