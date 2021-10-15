بيدرو: لا أملك الوقت الكافي لإعداد النصر لمواجهة الوحدة الإماراتي

أكد المدير الفني لفريق النصر، بيدرو ايمانويل، أنه لا يملك الوقت الكافي لإعداد الفريق لمباراة الغد أمام الوحدة الإماراتي.
وقال بيدرو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “الإعداد لهذا اللقاء مهم جدًا وأنا لا املك الوقت الكثير لهذا اللقاء، لكننا نمتلك فريقا قويا”.
وأضاف: “لدينا لاعبون على مستوى عالٍ جدًا ونتطلع للأفضل دائماً”.
وأكمل: “مباراة الغد تعتبر نهائية، وأعرف فريق الوحدة جيدًا، ووضعت الخطة المناسبة للفوز”.
وأتم: “رسالتي لجمهور النصر معاً سنكون أقوى، نتمنى غداً الملعب ممتلئا والدعم مستمر طوال وقت المباراة”.
ويستضيف النصر نظيره الوحدة الإماراتي، مساء السبت، على ملعب مرسول بارك، في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.