بالفيديو.. قصة مواطن دفع أموالاً طائلة لطبيب شهير بالخارج لإنقاص وزنه.. والنتيجة كانت صادمة

روى أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني المشارك بجامعة طيبة، الدكتور محمد الأحمدي، قصة مواطن دفع أموالاً طائلة لطبيب شهير بالخارج لإنقاص وزنه، لكن طريقة العلاج ضاعفت لديه المشكلة.
وقال الأحمدي خلال لقاء على قناة “السعودية”، إن هذا المواطن توجه لطبيب شهير بالخارج يتردد الكثير من الفنانين والفنانات والمشاهير عليه ودفع أموالاً طائلة له، حيث قدّم إليه الطبيب برنامجاً غذائياً مطبوعاً في ورقة لتنفيذه خلال وجوده بالمملكة.
وأضاف أن المواطن تواصل معه واشتكى له شعوره بالدوخة، ليطلب منه اطّلاعه على الورقة التي قدمت له، حيث اكتشف أنها تحتوي على نظام غذائي قاسٍ تسبب في انخفاض جلوكوز الدم لديه، مشيراً إلى أنه طالبه بترك هذا البرنامج وتناول الطعام بصورة طبيعية. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن معظم الأطباء في هذا المجال يتعاملون مع الأشخاص وكأنهم قالب واحد ويقدمون لهم حمية غذائية واحدة، فيتم توزيع نفس الورق الخاص بطريقة إنقاص الوزن عليهم جميعاً دون النظر للحالة الصحية والاجتماعية والنفسية لكل منهم.
بسبب رغبته في إنقاص وزنه.. شخص دفع مبالغ طائلة أدت لتدهور حالته الصحية!! 😱@DoctorAlahmadi#من_السعودية #قناة_السعودية pic.twitter.com/RGkGvO6Cw5
— قناة السعودية (@saudiatv) October 15, 2021