دراسة حديثة تحذر من تناول الخبز المحمص صباحاً

حذّرت دراسة حديثة أجرتها جامعة تكساس في مدينة هيوستن الأمريكية، من تحميص الخبز وتناوله في فطور الصباح؛ وذلك لتسببه في العديد من المخاطر الصحية.
وأوضحت الباحثة مارينا فنسي، وفقاً لـ”سكاي نيوز”، أن آلة تحميص الخبز تُحدث تفاعلات سريعة تؤدي إلى إرسال جزيئات سامة إلى الهواء بمجرد تشغيلها، مشيرةً إلى أن إحراق شريحة الخبز يسبب مخاطر كبيرة نظراً للتفاعلات الكيميائية الناتجة عن عملية الإحراق.
ونصحت فنسي، الأشخاص الحريصين على تناول الخبز المحمص صباحاً، بأن يكتفوا بتسخين “التوست”، مبينةً أن آلة التحميص وباقي الأغراض التي ينبعث منها الدخان تُعرّض الناس لتلوث يفوق ما يُجرى تسجيله عند تقاطع الطرق.