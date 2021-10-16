بالفيديو والصور.. النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية ويتأهل لنصف نهائي أبطال آسيا

حجز فريق النصر، البطاقة الأولى لدور نصف نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا، بعدما فاز بنتيجة كبيرة أمام نظيره الوحدة الإماراتي، بخماسية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
وتقدم النصر مبكرًا بالتحديد بعد مرور (7) دقائق من عمر اللقاء عن طريق لاعبه المغربي عبدالرزاق حمد الله بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء الوحدة الإماراتي ليُسكنها الشباك لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.
وتقدم النصر في الشوط الثاني سريعًا أيضًا بهدف سجله لاعبه جلال الدين ماشاريبوف في الدقيقة (52) ثم أضاف عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث في الدقيقة (56) ثم عاد ماشاريبوف لتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة (65) قبل أن يسجل سامي النجعي الهدف الخامس في الدقيقة (75) فيما سجل إسماعيل مطر هدف الوحدة الإماراتي في الدقيقة (90+2).
وينتظر النصر الفائز من مباراة الهلال ونظيره الإيراني برسبوليس التي تُقام مساء اليوم، ليواجهه في دور نصف نهائي البطولة.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث الشوط الأول:
تأخر موعد انطلاق المباراة لعدة دقائق بسبب العمل على تجهيز أرضية الملعب.
وتصدى حارس مرمى النصر، وليد عبدالله في الدقيقة (3) لكرة من لاعب الوحدة الإماراتي، إسماعيل مطر من أمام منطقة الجزاء ولكن التسديدة جاءت ضعيفة.
وردّ النصر في الدقيقة (4) بكرة طولية من لاعبه سلطان الغنام ولكن أمسك بها حارس مرمى نادي الوحدة الإماراتي قبل أن تصل لعبدالرزاق حمدالله.
وتقدم النصر في الدقيقة (7) بهدف سجله عبدالرزاق حمدالله بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء الوحدة الإماراتي ليُسكن الكرة الشباك.
وأرسل لاعب الوحدة الإماراتي أحمد راشد في الدقيقة (13) عرضية من يسار الملعب حولها إسماعيل مطر برأسه بعيدة عن مرمى وليد عبدالله.
وأهدر عبدالرزاق حمدالله فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (15) بعدما وصلته الكرة داخل منطقة جزاء الوحدة الإماراتي ولكنه سددها في يد الحارس محمد الشامسي.
وتصدى حارس مرمى النصر، وليد عبدالله في الدقيقة (19) لتسديدة قوية من لاعب الوحدة الإماراتي جواو بيدرو من أمام منطقة الجزاء لتتحول لكرة ركنية نُفذت وأبعدها دفاع النصر.
وسدد لاعب النصر تاليسكا في الدقيقة (22) كرة قوية كادت تُباغت حارس مرمى الوحدة الإماراتي، محمد الشامسي ولكنه أمسك بها في النهاية، ليرد لاعب الوحدة الإماراتي، عمر خربين في الدقيقة (24) بتسديدة ولكنها ارتطمت بأقدام لاعبي النصر وخرجت لرمية تماس.
وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء في الدقيقة (33) للاعب نادي النصر محمد قاسم عقب كرة مشتركة بينه وبين لاعب الوحدة الإماراتي، عمر خربين على يمين الملعب.
وحصل نادي الوحدة الإماراتي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة (34) بعد عرقلة عبدالرزاق حمدالله للاعب عمر خربين أمام منطقة جزاء النصر.
وسدد عمر خربين في الدقيقة (35) الركلة الحرة المباشرة ولكنها مرت قوية أعلى مرمى وليد عبدالله.
ومرر تاليسكا في الدقيقة (36) كرة على يمين الملعب لزميله عبدالرزاق حمدالله الذي راوغ دفاع الوحدة الإماراتي وأرسل بينية داخل منطقة الجزاء ولكن لم تجد أي لاعب من النصر ليُبعدها الدفاع.
وسدد ماشاريبوف في الدقيقة (38) كرة ضعيفة من أمام منطقة جزاء الوحدة الإماراتي وصلت في يد حارس المرمى محمد الشامسي.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء للاعب النصر تاليسكا في الدقيقة (44) بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب الوحدة الإماراتي محمود خميس.
وأشهر حكم اللقاء في الدقيقة 45+3 بطاقة صفراء للاعب نادي الوحدة الإماراتي جواو بيدرو بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب النصر عبدالإله العمري.
وسدد عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة (51) كرة قوية من داخل منطقة جزاء الوحدة الإماراتي ولكن تصدى لها الحارس محمد الشامسي.
وسجل النصر الهدف الثاني في الدقيقة (52) عبر لاعبه ماشاريبوف.
وأضاع عمر خربين في الدقيقة (54) فرصة تقليص النتيجة بهدف لفريق الوحدة الإماراتي ولكن تصدى وليد عبدالله لتسديدته. وفق “أخبار 24”.
وعاد النصر للتقدم مرة ثالثة بهدف سجله لاعبه عبدالفتاح عسيري في الدقيقة (56).
وكاد تاليسكا يُسجل الهدف الرابع في الدقيقة (60) ولكن تصدى حارس مرمى الوحدة الإماراتي، محمد الشامسي للكرة التي سددها برأسه من داخل منطقة الجزاء.
وعاد ماشاريبوف للتسجيل مرة أخرى بإحراز الهدف الرابع للنصر في الدقيقة (64) بعدما وصلته كرة جعلته وجهًا لوجه مع حارس مرمى الوحدة الإماراتي محمد الشامسي.
ودفع المدير الفني لفريق النصر في الدقيقة (66) باللاعبين أيمن يحيى وعبدالرحمن العبيد بدلًا من عبدالفتاح عسيري ومحمد قاسم قبل أن يدفع باللاعب فينسنت أبو بكر في الدقيقة (71) بدلًا من عبدالرزاق حمدالله.
وسجل لاعب النصر سامي النجعي في الدقيقة (75) الهدف الخامس للنصر في مرمى الوحدة الإماراتي بعدما تحقق حكم اللقاء من صحته بالرجوع لتقنية الفيديو.
وكاد يضيف اللاعب الكاميروني فينسنت أبو بكر الهدف السادس للنصر في الدقيقة (80) ولكن تسديدته ارتطمت بشباك مرمى الوحدة من الخارج.
وسجل إسماعيل مطر هدف الوحدة الإماراتي في الدقيقة (90+2) من المباراة.
الهدف الاول لفريق النصر سجله اللاعب حمدالله عند الدقيقة 7#النصر 1 – 0 #الوحدة#النصر_الوحدة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/7zEj03obTs
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2021
الهدف الثاني لفريق النصر سجله اللاعب ماشاريبوف عند الدقيقة 52#النصر 2 – 0 #الوحدة#النصر_الوحدة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/iYYAf2jJnX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2021
الهدف الثالث لفريق النصر سجله اللاعب عبدالفتاح عسيري عند الدقيقة 56#النصر 3 – 0 #الوحدة
#النصر_الوحدة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/b2NiCH0Y5r
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2021
الهدف الرابع لفريق النصر سجله اللاعب ماشاريبوف عند الدقيقة 64#النصر 4 – 0 #الوحدة#النصر_الوحدة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/Igdhn62T1t
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2021
الهدف الخامس لفريق النصر سجله اللاعب سامي النجعي عند الدقيقة 74#النصر 5 – 0 #الوحدة
#النصر_الوحدة
#قنوات_SSC pic.twitter.com/kczbzvh7PX
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2021
الهدف الأول لفريق الوحدة سجله اللاعب إسماعيل مطر عند الدقيقة 90+2#النصر 5 – 1 #الوحدة#النصر_الوحدة#قنوات_SSC pic.twitter.com/ka3qMfNsqB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 16, 2021