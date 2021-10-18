نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مال وأعمال > “آبل” تكشف عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods
18/10/2021   10:49 م

“آبل” تكشف عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods

+ = -
794

أعلنت شركة آبل الأمريكية، اليوم الاثنين، عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods.

وطرحت الشركة الجيل الأحدث من السماعات الذكية للطلب المسبق اليوم مقابل 179 دولارًا، وذلك استعدادًا لطرحها للبيع الأسبوع المقبل، وتحديدًا في 26 أكتوبر الجاري.

ويتميز الجيل الأحدث من السماعات بتصميم فريد، حيث يتمتع بسيقان أقصر بكثير من الأجيال السابقة، بالإضافة إلى تطوير واضح على مستوى الإمكانات، لتصبح مقاومة للماء والعرق مع تصنيف IPX4 لكل من سماعات الأذن وحافظة الشحن.

وشمل التطوير تمديد عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستخدام المتواصل، وإلى 30 ساعة بالحافظة، كما أنها تمتلك مستشعرًا قويًا للتحكم في الموسيقى والمكالمات الهاتفية، لتصبح جزءًا من نظام MagSafe البيئي للشحن اللاسلكي.

وتحتوي السماعات على ميكروفون يضبط الصوت والترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يتم فقده بسبب الاختلافات في الملاءمة، وذلك باستخدام تقنية Adaptive EQ.

وتهدف الشركة الأمريكية لمزج موسيقى Dolby Atmos مع أجهزة AirPods الجديدة، كما أنها تدعم إمكانات التتبع الديناميكي للرأس مثل AirPods Pro وAirPods Max.

رسميا ابل تعلن عن سماعة Airpods الجديدة بطارية افضل مثلا تشحنها ٥ دقائق تعطيك ساعة استخدام

آبل تكشف عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods

آبل تكشف عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods

آبل تكشف عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods

وفق “أخبار 24”.

“آبل” تكشف عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885180259.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.