“آبل” تكشف عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods

أعلنت شركة آبل الأمريكية، اليوم الاثنين، عن الجيل الثالث من سماعاتها الذكية AirPods.
وطرحت الشركة الجيل الأحدث من السماعات الذكية للطلب المسبق اليوم مقابل 179 دولارًا، وذلك استعدادًا لطرحها للبيع الأسبوع المقبل، وتحديدًا في 26 أكتوبر الجاري.
ويتميز الجيل الأحدث من السماعات بتصميم فريد، حيث يتمتع بسيقان أقصر بكثير من الأجيال السابقة، بالإضافة إلى تطوير واضح على مستوى الإمكانات، لتصبح مقاومة للماء والعرق مع تصنيف IPX4 لكل من سماعات الأذن وحافظة الشحن.
وشمل التطوير تمديد عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستخدام المتواصل، وإلى 30 ساعة بالحافظة، كما أنها تمتلك مستشعرًا قويًا للتحكم في الموسيقى والمكالمات الهاتفية، لتصبح جزءًا من نظام MagSafe البيئي للشحن اللاسلكي.
وتحتوي السماعات على ميكروفون يضبط الصوت والترددات المنخفضة والمتوسطة لحساب ما قد يتم فقده بسبب الاختلافات في الملاءمة، وذلك باستخدام تقنية Adaptive EQ.
وتهدف الشركة الأمريكية لمزج موسيقى Dolby Atmos مع أجهزة AirPods الجديدة، كما أنها تدعم إمكانات التتبع الديناميكي للرأس مثل AirPods Pro وAirPods Max.
رسميا ابل تعلن عن سماعة Airpods الجديدة بطارية افضل مثلا تشحنها ٥ دقائق تعطيك ساعة استخدام
ايضا تدعم الماج سيف وتصميم جديد pic.twitter.com/A28OivBszk
— عبدالله السبع (@7Alsabe) October 18, 2021
وفق “أخبار 24”.