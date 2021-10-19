بالفيديو.. مطورون عقاريون يشتكون من عدم وضوح آلية تطبيق “كود البناء”.. ومسؤول يرد

اشتكى عدد من المطورين والمستثمرين العقاريين من عدم وضوح آلية تطبيق “كود البناء” السعودي للمباني السكنية، رغم مرور أكثر من 3 أشهر على اعتماده من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضح أحد المطورين العقاريين، أنه وجد صعوبة في استخراج الرخص لبعض الأراضي الموجودة لديه من الشؤون البلدية، مشيراً إلى أن هناك اختلافاً بين التصريحات وما يحدث على أرض الواقع، فيما أكد مستثمر آخر أن الأراضي القديمة ارتفع سعرها بعد استمرار عدم منحهم الرخص لمدة تزيد على 4 أشهر.
من جهته قال مدير عام كود البناء السعودي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس محمد الشمري، خلال مداخلة مع برنامج “الشارع السعودي” على قناة “السعودية”، إن بعض الأشخاص استغلوا كود البناء السعودي وقاموا برفع أسعار الأراضي، لافتاً إلى أن الكود سيحافظ على جودة البناء وبتكلفة بسيطة تكاد لا تذكر. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المباني التي تم إنشاؤها قبل تاريخ تطبيق كود البناء السعودي أغلبها عشوائية وتحتوي على العديد من الإشكاليات، كونها لا تطابق المعايير الهندسية المعتمدة، ناصحاً الجميع بعدم الانخراط خلف الأقاويل التي تدعو إلى التخوف من كود البناء والذهاب إلى المباني القديمة كونها أنشأت قبل تاريخ 1/7/ 2021.
وحول التخوف من الغرامات الجديدة لكود البناء السعودي، أكد أنها ستناسب المكاتب الهندسية، وذلك وفقاً للائحة الجديدة التي صدرت قبل أيام، مبيناً أنها تضمنت تدرجاً مناسباً، يبدأ بتنبيه وبعد ذلك إنذار ثم إشعار ومن ثم إيقاع العقوبة بحدها الأدنى.
تطبيق كود البناء السعودي.. معاناة في استخراج رخصة البناء وعدم وضوح في آلية تطبيقه.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/wl28fkjxXU
— قناة السعودية (@saudiatv) October 18, 2021
م. محمد الشمري: يوجد من استغل كود البناء السعودي لرفع الأسعار، وهو يحافظ على جودة البناء، والقول بأنه سيزيد التكاليف غير صحيح.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/ZP8MqFJ7UQ
— قناة السعودية (@saudiatv) October 18, 2021
م. محمد الشمري: لائحة الغرامات الجديدة لكود البناء السعودي ستناسب المكاتب الهندسية وستزيل المخاوف.#الشارع_السعودي#قناة_السعودية pic.twitter.com/SqBQYvUOmG
— قناة السعودية (@saudiatv) October 18, 2021