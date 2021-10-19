عمرها 11 عاماً.. شقيق طفلة مفقودة يناشد أهالي الرياض البحث عنها

وجّه شقيق طفلة مفقودة نداء لسكان غرب مدينة الرياض؛ للبحث عن شقيقته، بعدما غادرت المنزل منذ أكثر من 24 ساعة ولم تعد حتى الآن.
وقال المواطن ثاني القحطاني، شقيق الطفلة، لـ”أخبار24″، إن شقيقته تُدعى “نوف”، وتبلغ من العمر 11 عاماً، خرجت حوالي الساعة 8:30 من مساء أمس (الإثنين)، من المنزل بحي طويق جنوب مدينة الرياض بغرض رمي القمامة، ولم تعد، مشيراً إلى أنها كانت ترتدي عباءة سوداء ونقاباً، ولا تعاني من أي أمراض عقلية.
ولفت إلى أنه تقدم ببلاغ رسمي لمركز شرطة طويق بالمنطقة، وزود الأجهزة الأمنية بكافة التفاصيل، داعياً من يعثر عليها أو يعرف أي تفاصيل عنها التواصل معه على رقم الجوال (0557476116).