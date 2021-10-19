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اخبار رياضية > بالفيديو.. الفراج: إذا فاز النصر بدوري أبطال آسيا.. الاتحاد “باي باي”
19/10/2021   9:30 ص

بالفيديو.. الفراج: إذا فاز النصر بدوري أبطال آسيا.. الاتحاد “باي باي”

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أكد الإعلامي الرياضي، وليد الفراج أن فوز النصر ببطولة دوري أبطال آسيا، سيحرم نادي الاتحاد من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”، إن فوز النصر بدوري الأبطال يعني أن الاتحاد “باي باي” موجهًا حديثه لجمال عارف.

ورد عارف على الفراج بأن كل من ينتمي لنادي الاتحاد، سيشجع الهلال في مواجهة النصر وان النهائي مضمون لأي فريق سيفوز من الفريقين. وفق “أخبار 24”.

وُسيحرم نادي الاتحاد صاحب المركز الثالث في دوري المحترفين الموسم الماضي، من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا حال فوز النصر بلقب النسخة الحالية، وسيمثل المملكة كلًا من الهلال والاتحاد وبطل كأس الملك، الفيصلي ونادي النصر.

بالفيديو.. الفراج: إذا فاز النصر بدوري أبطال آسيا.. الاتحاد “باي باي”

اخبار رياضية
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