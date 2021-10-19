119 مليون يورو.. قيمة الديربي الآسيوي بين الهلال والنصر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل المملكة، غداً الثلاثاء، إلى ملعب “مرسول بارك” في مدينة الرياض، لمتابعة المواجهة التي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
وتبلغ القيمة السوقية للاعبي النصر والهلال الذين سيشاركون في مباراة نصف نهائي دوري أبطال آسيا، 119 مليون يورو، مقابل 30 مليون يورو قيمة لاعبي أولسان وبوهانغ الكوريين الجنوبيين، طرفي نصف النهائي عن منطقة الشرق.
وحصل لاعب الهلال، البرازيلي بيريرا، على النسبة الأعلى بين لاعبي الهلال بـ15 مليون يورو، يليه المالي موسى ماريغا بـ 10 ملايين يورو، والبيروفي كاريو 6 ملايين يورو ولوسيانو فييتو 5.5 مليون يورو والكولومبي كويار بـ4 ملايين يورو والفرنسي غوميز 1.60 مليون يورو، والكوري جانغ 1.50 مليون يورو.
وتصل قيمة اللاعبين المحليين في الهلال إلى مبالغ أكبر من نظيرتها في الناديين الكوريين، إذ يتصدر سالم الدوسري، القائمة بـ3.20 مليون يورو، يليه محمد كنو، 2.80 مليون يورو، ومحمد البريك، 2.50 مليون يورو، وياسر الشهراني، مليونا يورو، وصالح الشهري، 1.80 مليون يورو، ليبلغ إجمالي القيمة السوقية لأزرق الرياض 61.15 مليون يورو. وفق “أخبار 24”.
وفي النصر يتصدر الأرجنتيني غونزالو مارتينيز “بيتي” صدارة القيمة السوقية في الفريق بـ 12 مليون يورو، يليه الكاميروني فينست أبو بكر 10 ملايين يورو، والبرازيلي تاليسكا بالقيمة نفسها والمغربي حمدالله بـ 5 ملايين يورو، والأوزبكي مشاريبوف 2.8 مليون يورو، وسلطان الغنام بـ 2.7 مليون يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية الكلية للفريق 57.7 مليون يورو.