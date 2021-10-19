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أخبار محلية > حصراً على المتوسطة والثانوية.. تفاصيل عودة التدريس في حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد
19/10/2021   7:43 م

حصراً على المتوسطة والثانوية.. تفاصيل عودة التدريس في حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد

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أوضح تعميم تفاصيل عودة التدريس في حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد، بعد توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، الأربعاء الماضي بإعادة تدريسه حضوريا.

وكشف التعميم أن العودة إلى حلقات التحفيظ بالمساجد لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية فقط اعتبارًا من اليوم (الثلاثاء)، على ألا تتجاوز الحلقة الواحدة 20 طالبًا.

وبين أن دراسة طلاب المرحلة الابتدائية ستستمر عن بعد، نظرًا لعدم اكتمال أخذهم اللقاح ولتعارض دراستهم في مدارسهم المسائية مع الحضور إلى المساجد. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى الالتزام والتقيد بالاحترازات الصحية، واشتراط الحصول على جرعتين من اللقاح، وإبراز تطبيق توكلنا والتباعد بين الطلاب.

حصراً على المتوسطة والثانوية.. تفاصيل عودة التدريس في حلقات تحفيظ القرآن بالمساجد

أخبار محلية
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