خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، أن الأمر الملكي تضمّن ترقية: “6 قضاة إلى درجة قاضي استئناف، وقاض واحد إلى درجة رئيس محكمة/أ، و7 قضاة إلى درجة وكيل محكمة/أ”.
وأضاف أن الأمر الملكي شمل ترقية قاضيين إلى درجة وكيل محكمة /ب، و8 قضاة إلى درجة قاضي /أ، وترقية وتعيين قاضيين إلى درجة قاضي/ب، وترقية قاضيين إلى درجة قاضي/ج، وتعيين قاضيين على درجة ملازم قضائي. وفق “أخبار 24”.
كما أكّد اليوسف أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا لحرص القيادة الرشيدة بكل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري، وتطوير أداء عمله، ورفده بكفاءات قضائية؛ وصولًا لقضاءٍ إداري متميزٍ.