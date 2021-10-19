شاهد.. دبابات حربية تشارك في بروفات انطلاق موسم الرياض

كشفت مصادر عن مشاركة عدد من الدبابات الحربية خلال مسيرة تدشين فعاليات موسم الرياض 2021، التي ستنطلق غداً الأربعاء.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن مشاركة الدبابات الحربية تأتي ضمن فعاليات التدشين لكونها ضمن إحدى الفعاليات في موسم الرياض تحت اسم “كومبات فيلد” التي تنطلق في الـ 23 من أكتوبر الحالي، لتمكين محبي عروض الحركة والقتال والألعاب الحربية، من عيش تجربة مثيرة غير مسبوقة تقام في المملكة لأول مرة.
ويشار إلى أن منطقة “كومبات فيلد” تضم 33 لعبة على الأقل، وتستمر فعالياتها حتى مارس 2022م، يخوض فيها اللاعبون تجربة القتال في 5 عصور مختلفة، بدءًا من استخدام الرماح والسهام، ووصولًا إلى الطائرات المسيرة، إضافة إلى ميدان الرماية الحية وقيادة الدبابات وتجربة الإنزال بالحبل من طائرة الهليكوبتر من ارتفاع 200م.
الجدير ذكره أن الموقع الإلكتروني الرسمي للموسم بدأ في استقبال طلبات تذاكر حضور المسيرة المنتظرة، التي تعد من أبرز الأحداث العالمية في المجالات الترفيهية، التي ستقام بجوار منطقة رياض بوليفارد سيتي، إحدى أبرز مناطق الموسم، ومقر عدد من العروض والأحداث الاستعراضية ذات الجماهيرية الكبرى محلياً وعالمياً.