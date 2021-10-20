حكم قضائي بتعويض مواطن 98 ألف ريال بعد براءته من قضية سجن بسببها

ذكرت مصادر أن المحكمة العليا، أيّدت حكم المحكمة الجزائية، بتعويض مواطن بمبلغ 98 ألف ريال، عقب قضائه 130 يوماً بالسجن، في دعوى حيازة وترويج الحشيش المخدر، ثبت لاحقاً براءته منها.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن المواطن ويُدعى خلف (40 عاماً)، جرى توقيفه وحبسه احتياطياً لمدة تفوق الأربعة الأشهر، بعد أن تصادف وجوده مع صديقه المرصود على خلفية حيازة كميات من الحشيش المخدر، مبينةً أن المحكمة الابتدائية الجزائية أصدرت حكماً بتعويض المواطن وأيدته محكمة الاستئناف.
وأشارت إلى أن المحكمة العليا تسلمت ملف الدعوى واطلعت عليه، حيث تضمن براءة المواطن لعدم ثبوت إدانته بما نسب إليه من جرائم، موضحةً أن وجوده مع المتورطين ليس مبرراً لتوقيفه طوال هذه الفترة، معتبرة الحكم بالتعويض المادي للمواطن إجراءً شرعياً.