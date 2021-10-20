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أخبار محلية > الحصيني يوجه نصيحة لمحبي البر.. وتنبيهات عن الأحوال الجوية المتوقعة في 3 مناطق
20/10/2021   8:23 ص

الحصيني يوجه نصيحة لمحبي البر.. وتنبيهات عن الأحوال الجوية المتوقعة في 3 مناطق

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وجّه الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني نصيحةً لمحبي الكشتات والنزهات البرية، بضرورة اصطحاب ملابس ثقيلة معهم خلال التنزه تحسباً لانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح الحصيني أن الحالة الجوية الباردة المتوقعة نهاية الشهر قد تكون نواة لحالة جوية أكبر، مضيفاً أن التوقعات تشير لحدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة لأننا نتجه إلى الشتاء.

في سياق متصل، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات متقدمة عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق عسير وجازان ونجران.

وأوضح المركز أن مدن بيشة وتثليث وطريب بمنطقة عسير إضافة لمدينتي شرورة ونجران ستشهد رياحاً سطحية نشطة مع أتربة مثارة تسبب تدنياً في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن مدينتي النماص وتنومة بمنطقة عسير بالإضافة لمدن جازان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والعيدابي وفيفا وهروب، ستشهد نشاطاً في الرياح السطحية مع سحب رعدية ممطرة تؤدي لتدنٍ في مدى الرؤية، بدءاً من الساعة الواحدة ظهراً وحتى السابعة مساءً.

الحصيني يوجه نصيحة لمحبي البر.. وتنبيهات عن الأحوال الجوية المتوقعة في 3 مناطق

أخبار محلية
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