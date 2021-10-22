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أخبار محلية > “الأمن العام”: رصد مخالفات لـ “الذوق العام” في افتتاح “موسم الرياض”.. وسنتعامل مع مرتكبيها
22/10/2021   6:19 ص

“الأمن العام”: رصد مخالفات لـ “الذوق العام” في افتتاح “موسم الرياض”.. وسنتعامل مع مرتكبيها

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قال المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، إن الجهات الأمنية المختصة بالأمن العام، رصدت عدداً من مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام في افتتاح موسم الرياض.

وأضاف العميد الشويرخ أن الجهات المختصة تواصل العمل للتعامل مع مرتكبي تلك المخالفات، محذراً من المساس بحياة الآخرين عن طريق إساءة استخدام الجوال في التصوير.

وأوضح أن إساءة استخدام الجوال في التصوير يعرض المخالف لعقوبات بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الجهات الأمنية لن تتهاون مع أي مخالفات، وستطبق الإجراءات النظامية والعقوبات المقررة بحق كل مخالف.

“الأمن العام”: رصد مخالفات لـ “الذوق العام” في افتتاح “موسم الرياض”.. وسنتعامل مع مرتكبيها

أخبار محلية
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