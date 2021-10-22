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أخبار محلية > بالفيديو.. إيجار المحلات مُضاعف للمواطنين.. رصد مخالفات للتوطين في أسواق طيبة بالرياض
22/10/2021   6:17 ص

بالفيديو.. إيجار المحلات مُضاعف للمواطنين.. رصد مخالفات للتوطين في أسواق طيبة بالرياض

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رصد تقرير تلفزيوني، عدداً من المُخالفات الخاصة بالتوطين في أسواق طيبة بمدينة الرياض، وفي مقدمتها سيطرة الوافدين على الأماكن المميزة.

وبيّن أحد الوافدين العاملين بالسوق في التقرير الذي عرضه برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه يستأجر المحل في السوق بـ28 ألف ريال، ويوظف المواطنين لديه بـ3.5 ألف ريال.

بدورها اشتكت مواطنة تعمل بالسوق من سيطرة الوافدين على الأماكن المميزة داخل السوق بإيجار أقل من الأكشاك المُخصصة للمواطنين والمواطنات والتي تتراوح ما بين 40 إلى 45 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أن إدارة الأسواق لم تتجاوب مع مطلبها بتركيب مظلة لحمايتها من الشمس والمطر، مضيفة أنها اضطرت لتركيب مكيفات بعدما جرى تسليم الكشك لها دون وجود أي خدمات به.

بالفيديو.. إيجار المحلات مُضاعف للمواطنين.. رصد مخالفات للتوطين في أسواق طيبة بالرياض

أخبار محلية
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