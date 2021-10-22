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أخبار المناطق > القبض على شخص عرض كائنات فطرية برية وتباهى بذلك على مواقع التواصل بالقصيم
22/10/2021   6:18 ص

القبض على شخص عرض كائنات فطرية برية وتباهى بذلك على مواقع التواصل بالقصيم

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أعلنت شرطة منطقة القصيم، القبض على شخص يعرض كائنات فطرية برية مصيدة، وتباهى بذلك بتوثيقه ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الشخص الذي ظهر في المقطع المتداول مواطن في العقد الخامس من العمر، وارتكب مخالفة لنظام البيئة.

وأضاف المقدم السحيباني أن ضبط المواطن تم بالتنسيق بين شرطة المنطقة والقوات الخاصة للأمن البيئي، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.

وأشار إلى أن عرض الكائنات البرية المصيدة مخالفة عقوبتها غرامة تبلغ 20 ألف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

وفق “أخبار 24”.

القبض على شخص عرض كائنات فطرية برية وتباهى بذلك على مواقع التواصل بالقصيم

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