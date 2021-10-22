جنوح حوت نافق بشاطئ رأس تنورة.. و”الحياة الفطرية” ترصد معلوماته

باشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بلاغًا عن جنوح حوت نافق إلى شاطئ بمدينة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، أمس (الخميس).
وقال المركز إن الخبراء بمركز الجبيل للأحياء البحرية تعامل مع الحالة وشرع في بحث أسباب نفوق الحوت، وأخذ البيانات اللازمة، قبل العمل على التخلص من الكائن بشكل سليم.
وأوضح أنه جرى تسجيل إحداثيات موقع الجنوح وقياسات الحوت ورصد معلوماته وإضافتها لقاعدة البيانات، وتحديد آلية التخلص منه بشكل سليم، إلى جانب أخذ عينات وحفظها لاستخراج الحمض النووي (DNA).
وأشار إلى أن طول الحوت بلغ 11 متراً، وسيتم دفنه في مكان محدد ثم يعاد استخراج هيكله العظمي بعد سنة لاستخدامه في المعارض والأبحاث العلمية. وفق “أخبار 24”.