“الخارجية الأمريكية” ترصد 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في حزب الله

أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، رصده لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي في حزب الله.
وأشار البرنامج إلى أن القيادي المقصود هو “هيثم علي طبطبائي”، وهو أحد القادة العسكريين الرئيسيين في تنظيم حزب الله الإرهابي.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن “طبطبائي”، عمل قائدًا للقوات الخاصة في سوريا واليمن، وساعد في تنفيذ مخطط حزب الله لزعزعة استقرار المنطقة، ما دفع الوزارة إلى تصنيفه كإرهابي عالمي في عام 2016.
ونشر البرنامج صورة مرسومة تقريبية لشكل “طبطبائي”، داعيا من يتعرف عليه إلى مراسلة برنامج “مكآفات من أجل العدالة” عبر تطبيقي “تليغرام” أو “سيغنال”. وفق “أخبار 24”.